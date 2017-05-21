Sanal F1 Turnuvası'nda Ferrari İspanya'da zirvede

Büyük heyecana sahne olan yarışta Ferrari takımından Mehmet Bayrak bir önceki yarış olan Rusya GP'den sonra bir kez daha podyumun ilk basamağına çıkarak şampiyona lideri Mercedes GP pilotu Cem Korkmaz'a biraz daha yaklaştı.

Motorsport.com ve Ortombo.com'un düzenlediği şampiyonada yarışa pole pozisyonunda başlayan Bayrak arkasında olup bitenlerden etkilenmeden disiplinli sürüşü ile yarışın büyük bir bölümünü lider götürmeyi başardı. Pit stoplar sonrasında da ön tarafı bırakmayan Ferrari pilotu yarışı kazandı ve İspanya'da 25 puanı cebine koydu.

Yarış sonunda Bayrak şunları söyledi: "Yağmur altında ve pistin kalabalık olmasında dolayı zor geçen sıralama turlarında pistin de kısmen kurumasıyla son turda pole pozisyonunu almayı başardım.

İyi bir start alıp ilk 5 turda 6-7 saniyelik farkı elde ettikten sonra SC girme ihtimaline karşı lastikleri korumayı seçtim. Pitlerden sonra tempomu yarış sonuna kadar korudum. Güzel bir galibiyet oldu."

Yarışın ikincisini ise neredeyse foto finiş belirledi. Yarışın neredeyse tamamında birbirleriyle mücadele eden Red Bull'dan Ahmet Ertürk ve McLaren-Honda'dan Erdem Akyol yarışın sonunda finiş çizgisini yan yana geçtiler. Erdem Akyol saniyenin +0.021'ü ile Ertürk'ü geçerek yarışı ikinci sırada tamamlamayı başardı. Ancak yarış sonunda Ahmet Ertürk'ün 3 saniye ceza aldığı ortaya çıktı. Bu gelişme sıralamayı değiştirmedi ve podyumun son basamağı Ahmet Ertürk'e gitti.

McLaren-Honda'dan Erdem Akyol ise "Sıralama turlarında yağan yağmurda stratejide hata yapınca son bölümde geçiş lastikleri ile tur atamadım ve 15. sıradan start aldım. İlk bölüm sert lastiklerle başlasam da öndekilerin DRS'leri açıkken geçemedim ve ön kanadımdaki ufak hasarıda göz önünde bulundurarak 5. turda orta lastikleri taktım. Önümü açtım, ilk pitler tamamlandığında 7. sıraya kadar yükseldim. 2. pitlerin ardından 4. sıraya kadar yükseldim ve son tur önce Sabri Demir'i 4. virajda, daha sonra son düzlükte Ahmet Ertürk'ü geçip 2.'liği 0.021 ile aldım. Güzel ve heyecanlı bir yarış oldu, Monaco'da daha iyisi için zorlamaya devam edeceğim." dedi.

Sıralama turlarında Mehmet Bayrak son anda en hızlı turu atarak ilk çizgiyi kapmıştı. Hemen arkasında günün talihsiz ismi Mclaren-Honda'dan Semih Çelik vardı. Bu ikliyi diğer Ferrari pilotu Burak Pala takip etti.

Start ile birlikte öndeki isimler sorunsuz bir şekilde kalktılar. Ancak Burak Pala ve Semih Çelik henüz düzlük bitmeden temas ederek büyük bir kazaya neden oldular. Bu iki pilot yarışın başında yarış dışı kalmaktan kurtulamadılar.

Yarışa 6. sırada başlayan Mercedes GP'den Sabri Demir yarış içinde Ahmet Ertürk ve Erdem Akyol ile sürekli bir mücadele içerisindeydi. Pit stoplar ile birlikte öne geçmesine rağmen yarışın geri kalanında lastik sorunu da yaşayan Demir yarışı 4. sırada tamamladı.

Günün öne çıkan performanslarından birisi de Toro Rosso takımından Cantekin Güner'den geldi. Geride kalan 5 yarışta sadece Çin'de puan alabilen Güner İspanya'dan 10 puan çıkartmayı başardı.

Williams pilotları İsmet Şencan ve Sarp Köksal zorlu bir yarışı geride bıraktılar. Sürekli rakipleri ile mücadele içinde kaldıkları yarışta Williams ikilisi 6 ve 7. sıraları alarak İspanya'dan puanlarla döndüler. İspanya'da yarışa katılamayan şampiyona lideri Cem Korkmaz'ın yedeği Mustafa Gemici sıralama turlarında 4. sırayı almasına rağmen genç pilotların temposuna ayak uyduramadı ve ancak 8. sırada yarışı tamamlayabildi.

Yarışta son puanlar ise Deniz Öner ve Can Candan'a gitti. yarış sonrası istenen incelemeler sonrasında startta kaza yapan Ferrari pilotu Burak Pala'ya 10 puan indirme cezası geldi. Turnuvanın bir sonraki yarışı 26 Mayıs Cuma gecesi saat 22:00'da gerçekleştirilecek.

İspanya GP'nin tekrarını buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.