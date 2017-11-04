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Samsunspor otobüsü yoldan döndü! Takdirlik hareket

Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu, Bolu maçı için hareket eden otobüsü yoldan çevirerek futbolcular ile birlikte şehit Erhan Karaca'nın cenazesine gitti.

Hurriyet
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Erhan Karaca dün toprağa verildi. Şehit cenazesine katılanlar arasında Samsunspor'un teknik kadrosu ve futbolcular da vardı. Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu'nun Bolu maçı için hareket eden otobüsü yoldan çevirerek futbolcular ile birlikte şehit Erhan Karaca'nın cenazesine gittiği öğrenildi.

Samsunspor'un taraftar platformları Engin İpekoğlu'nun bu davranışını överken cenazeye katılan futbolcuların fotoğrafını da paylaştı. İpekoğlu ve Samsunsporlu futbolcular şehidi son yolculuğuna uğurladıktan sonra Bolu'ya hareket etti.

Samsunspor otobüsü yoldan döndü Takdirlik hareket

Engin İpekoğlu

Samsunspor otobüsü yoldan döndü Takdirlik hareket

Şehit Erhan Karaca

Samsunspor otobüsü yoldan döndü Takdirlik hareket

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