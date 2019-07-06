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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
06.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şampiyonluk transferi

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Şampiyonluk transferi

Bogdanovic'in yıllardır kapanmayan boşluğu, De Colo ile doldurulacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa’nın en iyi şutör guard’ı Nando de Colo ile anlaştı. CSKA ile yollarını ayıran ve NBA’den istediği kontratı alamayan yıldız, sarı lacivertlilere 2+1 yıllık imza attı. Kanarya, De Colo transferiyle bir kez daha Avrupa şampiyonluğu hedefinden kopmadığını da gösterdi.

F.BAHÇE Beko, Avrupa’nın en iyi şutör guard’larından Nando de Colo’yu aldı. CSKA Moskova ile sözleşme uzatmayan 32 yaşındaki Fransız, 2+1 yıllık imza attı. CSKA’da 292 maça çıkan De Colo, 16,4 sayı, 3,9 asist, 2,9 ribaund ortalamaları yakaladı. De Colo, 2014’ten
beri CSKA’da 2 EuroLeague zaferi yaşadı. 2016’da EuroLeague’deki en skorer ve en değerli oyuncuydu. Melli, ve Guduric, NBA’in yolunu tutunca; Fenerbahçe kadrosunda oluşan ciddi boşluklarla birlikte gözler Avrupa’nın şu anda en iyi guardı olan Nando De Colo’ya çevrildi.

Toronto’dan istediğini alamadı

GENEL menajer Maurizio Gherardini’nin kuvvetli bağlantıları, koç Zeljko Obradovic’in elde ettiği başarılar ile kariyeri ve Fenerbahçe Beko’nun son yıllarda Avrupa’nın hem organizasyon hem de başarı/ istikrar açısından yakaladığı ivme De Colo’nun kararında etkili oldu. Nando de Colo ilk etapta önceliğinin NBA olduğunu belirtmişti ancak NBA’de Toronto Raptors’tan beklediği kontratın çıkmamasının ardından rotayı İstanbul’a çevirdi.

Sloukas ile iyi bir ikili olacak

DE COLO’nun öncelikleri NBA, İspanya ekipleri ve F.Bahçe’ydi. Kanarya, Fransız yıldız için Real Madrid’le çekişme yaşadı. Nando de Colo hem oyuncu kurucu hem de şutör guard olarak oynayabiliyor. Sloukas’la fark yaratabilecek potansiyele sahip bir ikili konumuna geldi. Şutör özelliği sayesinde Bogdan Bogdanovic’ten sonra bir türlü kapanmayan boşluğa gelebilecek en iyi aday denilebilir. Oyun kurma anlamında Sloukas’ın sırtına binen yükü de hafifletebilecek, savunulması çok zor bir süperstar Nando De Colo...

ÜNAL ÖZÜAK - ZOR ADAM AMA EVET

OBRADOVİC kendi yıldızını kendi yaratmasını sever. Hazır gelen ,otorite pek fazla sevmeyen nando de Colo, ile neler bekler Fenerbahçe’yi bilinmez. Ancak iyi, verimliliğini bütün sezona yayabilecek,sorumluluk almayı seven, 32 yaşındaki deneyimli oyuncu takıma uyarsa çok faydalı olur. Şampiyonluk hedefi için ses getirecek transfer. Şimdi bir de marka uzun lazım.

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