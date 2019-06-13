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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fatih SABOVİÇ - Foto: Süleyman ARAT
13.06.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Şampiyonluk serisinde Anadolu Efes önde!

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Şampiyonluk serisinde Anadolu Efes önde!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu Ülker Arena'da 74-57 yendi. Anadolu Efes bu skorla birlikte seride 2-1 öne geçti. İlk yarı dengede geçerken Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in ipleri eline almasıyla oyuna ağırlığı koydu ve saha avantajını kazandı.

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu 74-57 yenerek 2-1 öne geçti.

İlk iki karşılaşmaya oranla çok daha dirençli gözüken Anadolu Efes, birinci periyottan itibaren üstünlüğü yakaladı ve yoluna son ana kadar farkı açarak devam etti. Mücadelenin kırılma noktası dış atışlardı. Efes 12/27, Fenerbahçe 5/34 üçlük isabetiyle oynadı.

SARI lacivertlilerde skor yükü 17 sayı üreten ve tek kalan Kalinic’in omuzlarına bindi. Anadolu Efes’te ise Larkin, Beaubois, Moerman ve Micic dörtlüsü 69 sayı üretti.

Koç Ergin Ataman, Anadolu Efes kariyerinde Ülker Arena’daki ilk galibiyetini aldı. Ataman, Fenerbahçe’ye karşı en son Beşiktaş ile 7 yıl önce deplasmanda kazanmıştı. Dördüncü maç cumartesi günü saat 17:00’de yine Ülker Arena’da oynanacak.

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SALON: Ülker Arena

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil

İLK ÇEYREK: 17-22

DEVRE: 26-36

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 45-56

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 13, Melli 11, Kalinic 17, Melih 2, Guduric 7, Ahmet 1, Sloukas 4, Sinan 2

ANADOLU EFES: Dunston 3, Moerman 16, Beaubois 19, Micic 15, Larkin 19, Doğuş 2, Onuralp, Sertaç, Metecan, Ömercan

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak. Eşleşmede kalan maçların programı şöyle:

3. Maç: 13 Haziran Perşembe 21.00 – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (17.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

 

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