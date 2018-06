Şampiyonluk şerefine 400 bin dolar!

NBA'de Golde State Warriors takımı, son dört sezonda üçüncü şampiyonluğunu çılgınca kutladı. Yıldızlar takımı Quicken Loans Arena'da kutlamalarda geleneksel olarak şampanya kullandı. TMZ Sports'un verdiği bilgiye göre, burada harcanan şampanya fiyatı 400 bin dolar.

Cleveland Cavaliers'ı 108-85 yenerek seride 4-0 gibi ezici üstünlük yakalayan Steve Kerr'ün ekibi şampanyalarla adeta banyo yaptılar.

Kutlamalarda 300 şişe Moet & Chandon, 150 Imperial Golden Luminous ve 150 Nectar Imperial Rose kullanıldı.

TAKIM BOZULMUYOR

Ligi dört sezondur domine eden Warriors takımı, önümüzdeki sezon da kadrosunu koruyacak gibi. Üst üste iki kez final MVP'si olan Kevin Durant, kulübüyle yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu. "Big four" denilen Kevin Durant, Klay Thompson, Stephen Curry ve Draymond Green önümüzdeki sezon beraber mücadele vermeye devam edecekler. Öte yandan Cleveland Cavaliers'ta LeBron James'in ayrılması büyük bir olasılık olarak dillendiriliyor.

Wanna know what it’s like in the BACK-TO-BACK CHAMPS locker room? 👀🍾🏆 pic.twitter.com/XMC418ajmR