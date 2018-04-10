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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
10.04.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Şampiyonluk Ligi’nde yarı finalistler belli oldu

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Şampiyonluk Ligi’nde yarı finalistler belli oldu

Vodafone FreeZone League of Legends 2018 Şampiyonluk Ligi’nde geçtiğimiz haftaya çeyrek final heyecanı damga vurdu.

Kıran kırana geçen lig maratonunun ardından, dört takım çeyrek final heyecanına ortak oldu. Team AURORA, 1907 Fenerbahçe Espor, YouthCREW ve Dark Passage.Dominos ekipleri arasındaki nefes kesen mücadeleler sonunda, adını yarı finale yazdıran takımlar Team AURORA ve YouthCREW oldu.

Final sürecine giren takımlar, heyecan dolu karşılaşmaların ardından Kış Mevsimi Finali’ne doğru ilerliyor. TeamAURORA, 1907 Fenerbahçe Espor, YouthCREW ve DarkPassage.Dominos takımları arasında geçen nefes kesici çeyrek final karşılaşmalarının sonunda yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Team AURORA, BAUSuperMassive, YouthCREW ve Royal Bandits, bu aşamada kozlarını paylaşacak olan takımlar olarak son dörde kalmayı başardı.

Karşılaşmalar 7 Nisan Cumartesi günü oynanan Team AURORA - 1907 Fenerbahçe Espor maçıyla başladı. Serinin favori takımı, son şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor’du ancak Team Aurora, 3-1 biten seri sonunda adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Çeyrek final karşılaşmasının bir diğer maçı da YouthCREW ve Dark Passage.Dominos arasındaydı. Dark Passage.Dominos ilk maça hızlı başlasa da YouthCREW rakibini durdurmasını bildi ve ilk maç sonunda zafere ulaştı. Serinin diğer maçlarında da adeta fırtına gibi esen YouthCREW, arka arkaya kazandığı zaferlerle 3’te 3 yaptı ve adını yarı finale yazdıran diğer takım oldu.

13 Nisan Cuma günü başlayacak yarı final karşılaşmalarında Team AURORA, BAUSuperMassive’le eşleşirken, YouthCREW’in rakibiyse Royal Bandits oldu. Bu mücadelelerde kaybeden taraflar ise 15 Nisan Pazar günü 3’üncülük maçı için bu mevsim son kez Vadi'ye inecek.

Maçlar Twitch Üzerinden Canlı Yayınlanıyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yarı final mücadeleleri ve 3’üncülük maçı Twitch üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Team AURORA - BAUSuperMassive mücadelesi 13 Nisan Cuma günü saat 18.00'da, YouthCREW - Royal Bandits mücadelesi ise 14 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’dan itibaren canlı yayınla www.twitch.tv/riotgamesturkish adresinden yayınlanacak. Ayrıca, mevsim 3’üncüsünün belirleneceği maçlar da 15 Nisan Pazar günü yine saat 15.00’dan itibaren canlı olarak izlenebilecek.

Şampiyonluk Ligi’nde yarı finalistler belli oldu

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