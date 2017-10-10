AMPUTE Milli Takımımız Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’ye büyük sevinç yaşattı. Peki ya karşılığı? Ne yazık ki biz onlara, ‘şeref maaşı’ ve ‘ödül’ bile veremiyoruz. Neden mi? Mevzuat...



Yönetmeliğe göre ödüllendirilecek spor branşları şöyle belirlenmiş:



- Olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dalları ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin tanıdığı diğer spor branşlarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorileri...



250’ŞER ALTIN OLABiLiRDi

YÖNETMELİK böylece Avrupa Şampiyonaları’ndan, Akdeniz Oyunları’na kadar uzayıp gidiyor.



İşte Ampute Futbol Milli Takımımızın önüne tam da burada çıkıyor birinci engel... Ampute futbolu paralimpik oyun branşlarından biri olarak sayılmıyor.



Dolayısıyla devletin şampiyonlarımızı ödüllendirmesi mevzuat gereği mümkün değil.



Eğer mevzuat izin verseydi oyuncularımızın her biri 250’şer Cumhuriyet Altını kazanacaktı. Bitmedi...



Diyelim ki bu engel aşıldı. İkinci bir engel daha çıkıyor karşılarına...



MEVZUATTAKİ İKİNCİ ENGEL: 15 ÜLKE SINIRLAMASI

ÖDÜL yönetmeliğinde Ampute Futbol Milli Takımımız’ın önüne çıkan 2. engel şöyle:



‘Ödüle hak kazanabilmek için (...) Avrupa şampiyonası ve kupalarında en az 15 ülke ve ilgili branş, stil, sıklet veya kategoride değişik ülkelerden en az 8 sporcunun iştirak etmesi şarttır.’



Şampiyon olduğumuz son turnuvaya katılan ülke sayısı 12. Yani mevzuatın bu bölümü de ödülü de izin vermiyor. Şimdilik durum bu... Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Futbol Federasyonu olmak üzere şu anda tüm bürokratlar bu engele bir çözüm arıyorlar. Yönetmeliği değiştirmek bile gündemde. Bakalım ilerleyen günlerde ne yapacaklar bu aslanlar için...



AMPUTE MİLLİ TAKIMI İÇİN SEFERBER OLDULAR

AVRUPA şampiyonu olan Ampute Milli Takımı, yönetmelik gereği prim alamadığı için birçok isim ve kuruluş ‘ödül’ açıklaması yaptı.



Turkcell’in toplamda 200 bin TL ödül verdiği şampiyon takıma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek teknik heyet dahil kişi başı 200’er bin TL ödeyeceklerini açıkladı. İş adamı Galip Öztürk 500 bin, şarkıcı Demet Akalın ise 20 bin TL vereceğini ifade etti.



