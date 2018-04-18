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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Şampiyonlar şampiyonu unvanı Can Tolon’un oldu

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Şampiyonlar şampiyonu unvanı Can Tolon’un oldu

Otomobil sporlarında yılın en hızlı pilotunun belirlendiği 'Şampiyonlar Şampiyonası', 14-15 Nisan tarihlerinde farklı branşlardan 48 sporcunun katılımı ile TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşti.

İki günlük aksiyon dolu organizasyonda Can Tolon Şampiyonlar Şampiyonu olurken, eski şampiyon pilotlar Cem Hakko, İskender Atakan, Serdar Bostancı ve Halim Ateş retro ralli otomobilleri ile piste çıkarak organizasyona renk kattılar.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED tarafından Opel Türkiye, Spor Toto ve Petlas katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 14 Nisan Cumartesi günü sıralama turlarıyla başladı. Opel Corsa OPC yarış otomobilleri ile piste çıkan farklı branşlardan 48 sporcu arasından en hızlı 16 isim, pazar günü finallerde yarışmaya hak kazandı. Can Tolon, Yağız Avcı, Ali Türkkan, Burak Çukurova, Engin Kap, Orhan Avcıoğlu, İbrahim Okyay, Buğra Banaz, Ümitcan Özdemir, Berkay Besler, Murat Bostancı, Yağız Gedik, Gün Taşdelen, Adil Küçüksarı, Aytaç Biter, Emre Yurdakul ilk günün en hızlı 16 ismi olarak ikinci gün finallerde mücadele etmeye hak kazanan isimler oldular.

15 yıllık bir aranın ardından ilk kez geçen yıl düzenlenen organizasyon, bu yıl da izleyicilerden büyük ilgi gördü. Apexmasters drift gösterileri, Birkan Polat motosiklet akrobasi gösterileri ile renklenen etkinlikte, 1992 ve 1994 Türkiye Ralli Şampiyonu İskender Atakan ve 1991 Türkiye Rallikros Şampiyonu Cem Hakko Lancia Delta HF Integrale ile 1996 Türkiye Ralli Şampiyonu Serdar Bostancı Ford Escort Cosworth ile ve 2010 – 2011 ve 2012 Türkiye Otokros Şampiyonu Halim Ateş de MINI JCW WRC ile piste çıktılar.

Petlas, Şampiyonlar Şampiyonası’na Opel Corsa OPC yarış otomobillerinde kullanılan, yüksek hız, güvenlik ve sürüş keyfini bir arada sunan Petlas Velox Sport PT741 ultra yüksek performans lastikleriyle destek verdi. Petlas, ayrıca Körfez Yarış Pisti’nde yarış parkurundaki köprünün yapımını da üstlendi. Petlas’ın kalıcı bir eserle tesise yarar sağladığı köprünün resmi açılışı, Şampiyonlar Şampiyonası etkinlikleri kapsamında gerçekleşti. Ayrıca, pist girişinde bulunan yaya köprüsünün üstü kapatıldı ve köprüye giydirme uygulaması yapıldı.

15 Nisan Pazar günü piste çıkan 16 sporcu arasından Can Tolon, Burak Çukurova, Adil Küçüksarı, Yağız Avcı, Murat Bostancı, Ali Türkkan, Buğra Banaz ve Gün Taşdelen çeyrek finallere yükselen isimler oldular. Yarı final eşleşmelerinde ise Burak Çukurova‘yı 2-0 eleyen Can Tolon ve Murat Bostancı‘yı 2-1 eleyen Ali Türkkan finale yükseldiler. Finalde ise Can Tolon, Ali Türkkan‘ı 2-0 eleyerek ‘Şampiyonlar Şampiyonu’ ünvanının sahibi oldu.

Organizasyon sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde özel tasarım kupasını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy‘dan alan Tolon, Opel Corsa OPC Cup’ta 1 yıl yarışma imkanı, Opel Türkiye’den 1 yıllığına günlük kullanım için otomobil ve Finlandiya’da 3 günlük eğitim programı hediyelerinin sahibi oldu.

 

 

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