Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı 1 Ekim Salı günü başlıyor. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın PSG takımını konuk edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, 1 Ekim Salı ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maç programı...
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında 1 Ekim Salı akşamı saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
1 Ekim Salı:
19.55 Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)
19.55 Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Galatasaray - PSG (Fransa)
22.00 Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)
2 Ekim Çarşamba:
19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)
19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)
22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)
22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)
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