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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.03.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son maçların ardından çeyrek finale katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekilişinin ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmelerinin oynanacağı ilk tarihler açıklanacak. Peki, bu yıl sürprizlerin de gerçekleştiği UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, kuraya dair bazı bilgiler

Şampiyonlar Liginde son 16 turunu hatasız tamamlayarak çeyrek final aşamasına yükselme şansını elde den takımlar, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ile rakiplerini öğrenecek. Sürpriz takımların çeyrek finale yükseldiği turnuvalarda, rakipler ve ilk maçların tarihi belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, kura çekilişi öncesi bazı bilgiler

UEFA AVRUPA LİGİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi, saat 14.00'da Şampiyonlar Ligi ile başlayacak. Ajax, Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Porto ve Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında eşleşecek takımlar olacak.

Bu kurada eşleşmeler ve maç tarihlerinin belirlenmesinin ardından sıra 15.00'da UEFA Avrupa Ligi kura çekimine gelecek. Burada ise Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica eşleşecek takımlar arasında yer alacak.

Kura çekimi Hürriyet SporArena'dan canlı olarak takip edilebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİNDE TURLAR NASIL GELMİŞTİ?

Krasnodar: 1 - Valencia: 1 İlk maç: (1-2)
Valencia, 90. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle çeyrek final biletini cebine koydu.

Salzburg: 3 - Napoli: 1 İlk maç: (0-3)
Napoli, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibi biraz hafife aldı. İtalyan ekibi 3-1'lik mağlubiyete rağmen turu atlayan taraf oldu. Milik 14'te Napoli'yi 1-0 öne geçirse de ev sahibi ekip en azından galibiyetle kupaya veda etti.

Dinamo Kiev: 0 - Chelsea: 5 İlk maç: (0-3)
Chelsea, evinde 3-0 yendiği Ukrayna ekibini evinde bozguna uğrattı.Giroud attığı 3 golle hat trick furyasına katıldı.

Villarreal: 2 - Zenit: 1 İlk maç: (3-1)
Fenerbahçe'yi eleyip bu tura katılan Zenit, ilk maçta olduğu gibi rövanşta da Villareal'e direnemedi. İspanyollar çeyrek finale yükseldi.

Arsenal: 3 - Rennes: 0 İlk maç (1-3)
Gecenin müthiş geri dönüşü Arsenal'den geldi. İlk maçta Fransa'da 3-1'lik skorla şoku yaşayan Topçular, Aubameyang'ın müthiş performansı ve attığı iki golle sahada 3-0'lık galibiyetle ayrılıp tur biletini cebine koydu.

Inter: 0 - E. Frankfurt: 1 İlk maç (0-0)
Bir başka sürpriz İtalya'dan geldi. Inter, 0-0'ın rövanşında Frankurt'a 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Slavia Prag: 4 (Çekya) - Sevilla: 3 İlk maç (2-2) (Uzatmalar)
Gecede en flaş skor Çekya'dan geldi. Eski Fenerbahçeli Stoch'un da 90 dakika forma giydiği maçta Slavia Prag, kupanın favorilerinden Sevilla'yı 4-3 mağlup etti. İspanya'daki 2-2'lik maçın rövanşı da aynı skorla sona erdi. Uzatmada Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçen Sevilla daha sonra şoku yaşadı. 102'de Van Buren ve 119'da İbrahim Traore'nin golleriyle yılın en büyük sürprizi gerçekleşti: 4-3

Benfica: 3 - Dinamo Zagreb: 0 İlk maç (0-1) (Uzatmalar)
Benfica, ise Portekiz'de 90 dakikayı 1-0 tamamlayarak maçı uzatmaya götürdü. Ferro ve Grimaldo'nun golleriyle maç 3-0 bitti.

Portekiz ekibi Porto, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu'ndan lider çıkmıştı...

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