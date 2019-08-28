Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman çekilecek?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanş heyecanı başladı. Oynanan üç maçında ardından; Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Gözler şimdi play-off eleme turunun bitmesinin ardından düzenlenecek kura çekiminde. Peki, Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman çekilecek?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının grup etabının başlayacağı tarih için geri sayım sürüyor. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş mücadelesinde, Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız gruplara kaldı. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Etabı kura çekilişi, 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;
1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit
2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund
2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk
3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg
3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova
4. TORBA: Lille, Atalanta
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