Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Torbalar nasıl olacak?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Kuraya üç ya da dördüncü torbadan katılması beklenen Galatasaray, gruplardaki rakiplerini öğrenebilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekilişi hakkında merak edilen bazı detaylar
Şampiyonlar Ligi kura çekilişi, Türkiye'den tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın rakiplerini belirleyecek. Kuraya üçüncü ya da dördüncü torbadan katılması beklenen Galatasaray, Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City gibi güçlü rakiplerle eşleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Etabı kura çekilişi, 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;
1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit
2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund
2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk
3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg
3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova
4. TORBA: Lille, Atalanta
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle