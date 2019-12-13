Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda son 16 turuna yükselen takımlar ve seribaşları belli oldu. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez son 16 turuna sadece Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden takımlar kaldı. İşte, kura çekimi hakkında merak edilenler...

KİMLER TUR ATLADI?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu "Kupa 1"de, grup aşaması 6. ve son hafta maçlarıyla sona erdi.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) mücadele eden 16 takım, gruplarında ilk iki sırayı alarak bir üst tura yükseldi.

İngiltere'den geçen yıl final oynayan Tottenham ve Liverpool'un yanı sıra Chelsea ve Manchester City, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Valencia, İtalya'dan Juventus, Napoli, Atalanta, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leibzig, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon tur atlayan takımlar oldu.

Turnuvada Club Brugge, Olympiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica ve Ajax, gruplarında üçüncü sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Kura çekimi beIN SPORTS'tan canlı olarak takip edilebilecek.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Paris Saint-Germain

Liverpool

Manchester City

Barcelona

Valencia

Bayern Münih

RB Leipzig

Juventus