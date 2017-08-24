Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam saat kaçta? İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner kura çekiminde hazır bulunacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2017-2018 sezonu kura çekimi bu akşam Monaco’da gerçekleşecek. Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak kura çekiminde Beşiktaş’ı Başkan Fikret Orman ile birllikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil edecek. İlk hafta maçları 12-13 Eylül tarihlerinde oynanacak organizasyonda Beşiktaş üçüncü torbada yer alacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak

Beş Play-Off rövanş karşılaşmasının ardından torbaların şu anki şekli şöyle:

1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova

2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, BorussiaDortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United

3. TORBA: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Roma, BEŞİKTAŞ, Celtic (Liverpool’un Hoffenheim’ı elemesi halinde Celtic 4. torbada yeralacak)

4. TORBA: Feyenoord, Maribor, Leipzig, CSKA Moskova veya Young Boys, Kopenhag veya Karabağ, Sporting Lizbon veya FCSB, APOEL veya Slavia Prag

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev’in Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

35 MİLYON EURO KAZANACAK

Siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak yaklaşık 13 milyon euro alacak. Türkiye'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları havuzundan bu sezon alacağı para yaklaşık 22 milyon euro. Başakşehir'i Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle, Beşiktaş bu paranın tamamını kasaya koyacak ve böylelikle siyah-beyazlıların toplam geliri yaklaşık 35 milyon euro olacak.