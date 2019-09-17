Şampiyonanın beşinci gününde 8 maç yapıldı
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın beşinci günü, 8 maçla tamamlandı.
Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.
Beşinci günün sonuçları ve puan durumları şöyle:
- A Grubu
Romanya-Yunanistan: 1-3
Fransa-Bulgaristan: 3-0
Takımlar O G M P
1 Fransa 4 4 0 12
2 İtalya 3 3 0 9
3 Bulgaristan 4 3 1 9
4 Yunanistan 4 1 3 3
5 Portekiz 3 0 3 0
6 Romanya 4 0 4 0
- B Grubu
Avusturya-Almanya: 0-3
İspanya-Sırbistan: 1-3
Takımlar O G M P
1 Sırbistan 3 3 0 9
2 Belçika 3 3 0 8
3 Slovakya 3 2 1 5
4 Almanya 3 1 2 4
5 İspanya 3 0 3 1
6 Avusturya 3 0 3 0
- C Grubu
Rusya-Finlandiya: 3-0
Belarus-Kuzey Makedonya: 1-3
Takımlar O G M P
1 Rusya 4 4 0 12
2 Slovenya 3 3 0 9
3 Finlandiya 4 1 3 4
4 Türkiye 3 1 2 3
5 K. Makedonya 4 1 3 3
6 Belarus 4 1 3 2
- D Grubu
Karadağ-Ukrayna: 1-3
Polonya-Çekya: 3-0
Takımlar O G M P
1 Polonya 3 3 0 9
2 Hollanda 3 2 1 6
3 Ukrayna 3 2 1 6
4 Çekya 3 1 2 3
5 Karadağ 3 1 2 3
6 Estonya 3 0 3 0
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