Şampiyon unvanını korudu

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Leaseplan Yetenek Yarışması'nda Gaziantep Basketbol'dan Can Uğur Öğüt, Galatasaray Odeabank'tan Ege Arar, Darüşşafaka'dan Emircan Koşut, Banvit'ten Erkin Şenel, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Moustapha Fall ile TOFAŞ'tan Yiğit Arslan mücadele etti.

Yarışma için hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlayan Erkin Şenel ve Yiğit Arslan finale yükseldi. Geçen yılki organizasyonu da ilk sırada bitiren Yiğit Arslan, final aşamasında parkuru 31 saniyede tamamlayarak üstü üste ikinci kez yetenek yarışmasını kazandı.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Özden Pelister ile Leaseplan Genel Müdürü Türkay Oktay, Yiğit Arslan'a 10 bin liralık hediye çekini verdi.



Tahincioğlu All-Star 2018'deki ING Bank Üç Sayı Yarışması'nda şampiyon Trabzonspor'dan Brady Heslip oldu.



Finalde Pınar Karşıyaka'dan Scott Wood ile kozlarını paylaşan Heslip, 22 puana ulaşıp 10 bin TL'lik ödülü kazandı.



Finalde Wood ise, yalnızca 9 sayılık bir performans sergileyebildi.



Son iki yılın şampiyonu Melih Mahmutoğlu ise, eleme turunda 20'şer sayı attığı Wood ile yaptığı ekstra mücadeleyi kaybedince bu sene yarışmaya erken veda etti.

All-Star 2018 Leaseplan Yetenek Yarışması finali öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda beklenmedik bir misafir vardı.



Dışarıdan gelip salona giren ve parkeye çıkan bir kedi, bir anda herkesin ilgi odağı oldu.



Bir süre sahada dolaşan kedi, daha sonra görevliler tarafından parke dışına alındı.