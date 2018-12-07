Şampiyon Bold Pilot oyuncuları merak konusu oldu! İşte oyuncu kadrosu ve konusu
Şampiyon at Bold Pilot ve onun jokeyi Halis Karataş'ın hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmi, oyuncuları ve konusu ile dikkat çekti. Oyuncu kadrosunda Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı Şampiyon filmi, 7 Aralık Cuma günü vizyona girdi. Peki, Bizim İçin Şampiyon Bold Pilot filminin oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, ilgi uyandıran filmin oyuncu kadrosu ve detaylı bilgiler
Şampiyon Bold Pilot oyuncuları, filmin vizyona girmesiyle birlikte araştırma konusu oldu. Halis Karataş ve şampiyon atı Bold Pilot'un duygu dolu hikayesini anlatan filmde, Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimler oyuncu kadrosu içerisinde yer alacak. Filmde, Halis Karataş'ın Bold Pilot'u şampiyon yaptığı yolda başından geçen olaylar ve Begüm Atman ile yaşadığı duygusal hikaye yer alacak. İşte, Şampiyon Bold Pilot filminin oyuncuları
ŞAMPİYON BOLD PİLOT OYUNCULARI
EKİN KOÇ (HALİS KARATAŞ)
Ekin Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'de Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Lakin dizi düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizi de fazla uzun sürmedi. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynadı. Ekin Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu filmde Halit Ergenç'le birlikte rol almıştır. Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde I. Ahmed karakterini canlandırmıştır. Ardından BluTV özel dizisi olan 7yüz dizisinde Pınar Göktaş ile başrolü paylaştı. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Şimdilerde BluTV özel dizisi Bozkır’da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmaktadır.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH (BEGÜM ATMAN)
17 Ağustos 1989 tarihinde dünyaya gelen Farah Zeynep Abdullah, Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okumuştur. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını aldırarak İngiltere'de lise öğrenimini tamamlamıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra, diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamlamış ve 2013'te diplomasını almıştır.
FİKRET KUŞKAN (ÖZDEMİR ATMAN)
Fikret Kuşkan 22 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimi sırasında oyunculuk konusunda edebiyat öğretmeninin desteğini alır. Fotoğrafçılık yaparken bırakarak, tiyatro için sınavlara girer. 1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamladı. İlk filmi Zülfü Livaneli'nin yönetmenliğini yaptığı Sis'dir.
SİBEL TAŞÇIOĞLU (MERAL ATMAN)
Sibel Taşçıoğlu, 28 Temmuz 1976 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosunda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe, Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır.Taşçıoğlu, halen Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmaktadır.
ALİ SEÇKİNER ALICI (HASAN KARATAŞ)
1965 Yılı Kars doğumlu olan Ali Seçkiner Alıcı, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünde tamamladıktan sonra, 1989 yılına kadar müzik öğretmenliği yaptı. A. Ü. DTCF Tiyatro Bölümünde, Halk Evleri Sanat Atölyelerinde bireysel ve toplu ses öğretmenliği de yapmış olan Ali Seçkiner Alıcı, 2000 yılında Erkoç Torun ve Nedim Yıldız ile birlikte kurulmuş olan Üçanadolu adlı toplulukta da yer almaktadır. Çoğunlukla halk türkülerimiz, oyun müzikleri ve özel amaçlarla yazılmış diğer parçalardan oluşan bir dağarcıkla, düzenli konserler veren Üçanadolu çalışmalarına devam etmektedir.
Halen 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosunda korist-sanatçı olarak görev yapmaktadır.
SERKAN ERCAN (YAŞAR)
Serkan Ercan, 13 Eylül 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculukla lise yıllarında tanıştı. Haldun Taner'in Ayışığında Şamata adlı oyunuyla ilk sahne deneyimini yaşadı. Lisenin son yılında “beden, metin ve tiyatro” üzerine yapılan çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında “sahne ve diksiyon” dersleri de alacağı Pera Güzel Sanatlar'a kaydoldu. Henüz bu okulun ikinci yılındayken, girdiği konservatuvar sınavını kazandı ve 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Sinemaya 2001 yılında Şellale filmiyle başladı. 2008'de rol aldığı Gölge filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2010 yılında oynadığı Gişe Memuru filmindeki rolüyle de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. İz TV'de "Gidiş Dönüş" programını yapmaktadır.
ERDEM AKAKÇE (MÜMİN ÇILGIN)
Erdem Akakçe, 1 Ocak 1976 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir.
Ankara Özel Yükseliş Koleji'nden sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Profesyonel sahne yaşamına ilk kez Dostlar Tiyatrosu'nun sergilediği "Yalınayak Sokrates" adlı oyunla başladı. Ertesi sezon Ankara Ekin Tiyatrosu'nda Slawomir Mrozek'in "Polisler" adlı eserinden uyarlanan "Son Mahkum"'da oynadı. Daha sonra yeniden Dostlar Tiyatrosu'na katıldı. Tankred Dorst'un "Oyuncu", Laurent Baffie'nin "Yarışma", Genco Erkal'ın uyarladığı "Yaşasın Savaş" ve Behiç Ak'ın "Fay Hattı" adlı oyunlarda oynadı.
Yarışma'daki rolüyle Avni Dilligil, Yaşasın Savaş'la Ankara Sanat Kurumu, Fay Hattı'yla Afife Jale Ödüllerini kazandı.
Anlat İstanbul adlı sinema filminde, Biz Size Aşık Olduk, Bir İstanbul Masalı ve 29-30 adlı TV dizilerinde oynadı. Ara filminde başrol oynadı. Selen Uçer 'le Ara filminden sonra Böyle Bitmesin dizisinde de yer almışlardır. Son olarak Beni Böyle Sev adlı TRT dizisinde yer almıştır.
SEKVAN SERİNKAYA (GÜLAĞA)
1979 Nusaybin doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle