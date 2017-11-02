Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı. Bir önceki maçta sahasında Salzburg'a 2-0 yenilen yeşil-beyazlı ekip, bu akşam rakibini mağlup etmeye çalışacak. Yeşil-beyazlı takımda, Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mehmet Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir maça çıkacak.

Salzburg Atiker Konyaspor UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Avusturya temsilcisi Salzburg'a konuk olacak. Salzburg Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Atiker Konyaspor, Avrupa'da 10. sınavında



Atiker Konyaspor, bu akşamki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 10. sınavına çıkacak. Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 9 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 7 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.



'Oyuncularıma güvenim tam'



UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında bu akşam Avusturya'nın Salzburg takımına konuk olacak Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularına güvendiğini söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı Salzburg Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdilek, mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Özdilek, Salzburg ile iç sahada oynadıkları maçta mağlup olmalarının bir dezavantaj oluşturduğunu vurgulayarak, "Grubumuzdaki takımlar içerisinde ve pozisyonumuz icabı bu akşam oynayacağımız müsabaka, Marsilya maçının önemini bir kat ya yukarı çıkaracak ya da gruptaki pozisyonumuzu zora sokacak. Dolayısıyla bu akşam alacağımız puan veya puanlar, bir sonraki maçı daha değerli hale getirecek." ifadelerini kullandı. Salzburg karşısında kazanabilecek güçlerinin olduğunu aktaran Özdilek, şunları kaydetti:

"Avrupa kupalarında 10. müsabakamıza çıkıyoruz ama bu tecrübeyi yavaş yavaş edinen bir takım görüntümüz var. Rakibimiz, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi olan bir takım. Başarıda istikrar çok önemli. Biz de istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum. Biz de ülkemizi böyle önemli turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."



Ali Çamdalı: "Umuyorum bu akşam ilk golü bulan biz oluruz"



Atiker Konyaspor'un takım kaptanı Ali Çamdalı, grupta iddialarını sürdürmek için zorlu karşılaşmadan iyi bir skorla dönmeleri gerektiğini dile getirdi. Salzburg'a moralli geldiklerini belirten Ali, "Bu iyi havayı bu akşam tekrar sahaya yansıtmak istiyoruz. Umuyorum bu akşam ilk golü bulan takım biz oluruz ve istediğimiz skorla buradan ayrılıp, tekrar ligde yolumuza devam ederiz." diye konuştu.