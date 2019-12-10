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Spor Arena
10.12.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Salzburg 0-2 Liverpool

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Salzburg 0-2 Liverpool

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve grubunu lider bitirerek son 16 turuna kaldı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Naby Keita ve Salah kaydetti.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Naby Keita çıktı ve Liverpool'u öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise Sadio Mane oldu.

Bu golden 1 dakika sonra ise Salah'ın kaydettiği golle skor 2-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool, Salzburg'u deplasmanda mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 13 puanla grubu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Grupta 7 puan toplayan Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

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