Salzburg 0-2 Liverpool

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Naby Keita çıktı ve Liverpool'u öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise Sadio Mane oldu.

Bu golden 1 dakika sonra ise Salah'ın kaydettiği golle skor 2-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool, Salzburg'u deplasmanda mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 13 puanla grubu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Grupta 7 puan toplayan Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!