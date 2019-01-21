Salah, Premier Lig'in efsane isimleri arasında!
Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig’de ilk 50 golünü 5 bin 374 dakika içerisinde kaydetti.
Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig’de attığı ilk 50 golünü 5 bin 374 dakikada kaydetti.
Liverpool adına etkili bir sezon geçiren yıldız futbolcu İngiltere’de 50 golü 5 bin 337 dakikada atan efsane forvet Alan Shearer’ın ardından bu alanda ikinci isim oldu.
Premier Lig’de 50 golü en kısa sürede atan isimler şöyle:
Alan Shearer: 5 bin 337 dakika
Mohamed Salah: 5 bin 374 dakika
Fernando Torres: 5 bin 483 dakika
Ruud Van Nistelrooy: 5 bin 600 dakika
Sergio Agüero: 5 bin 710 dakika
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