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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.06.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

Salah'lı Mısır sıfır çekti

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Salah'lı Mısır sıfır çekti

Dünya Kupası A Grubu'nda Mısır ve Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Prestij mücadelesi 2-1 Suudi Arabistan üstünlüğüyle son buldu. Mısır 22. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 2 penaltı kazanan Suudiler 45'te Salman Al Faraj'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Suudi Arabistan uzatma dakikalarında Salem Al Dawsari'nin golüyle 3 puanı kaptı. Penaltılardan birini 45 yaşındaki file bekçisi Essam El Hadary kurtardı. Suudi Arabistan 3 puan ile, Mısır ise 0 puan ile elendiler. Grupta 9 puanlı Uruguay lider olarak, 6 puanlı Rusya ise ikinci olarak son 16'ya kaldılar.

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 mağlup etti. Mısır'ın golünü 22'nci dakikada Salah kaydederken, Suudi Arabistan'ın gollerini 45'inci dakikada penaltıdan Faraj ve 90+4'üncü dakikada Dawsari attı. A Grubu'nda mücadele eden Suudi Arabistan ve Mısır Dünya Kupası'na veda ederken Uruguay grubu lider bitirdi ve Rusya ile birlikte gruptan çıkan takımlar oldu. 

STAT: Volgograd

HAKEMLER: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian De La Ruz

SUUDİ ARABİSTAN: Mosailem, Osama, Burayk, Yasser, Motaz, Salman, Hattan (Dk. 65 Aseri), Otayf, Hussain, Salem, Fahad (Dk. 79 Shehri)

MISIR: Al Hadary, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Elsaid (Dk. 45 Amr Warda ), Trezeguet (Dk. 81 Kahraba), Salah, Mohsen (Dk. 64 Sobhi)

GOLLER: Dk. 22 Salah (Mısır), Dk. 45 Al Faraj (P), 90+4 Dawsari (Suudi Arabistan)

SARI KARTLAR: Ali Gabr, Fathy (Mısır)

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR

22'nci dakikada Mısır'ın golü geldi. Abdalla El-Said'in asistinde Salah, Mısır'ı öne geçiren golü attı. 1-0

41'inci dakikada Suudi Arabistan penaltı kaçırdı. Fahad Al-Muwallad'in penaltı vuruşundan yararlanamadı.

45'inci dakikada Suudi Aranbistan beraberlik golünü attı. Salman Al-Faraj penaltı vuruşunda takımına beraberliği getirdi. 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

90+4'üncü dakikada Suudi Arabistan'ın galibiyet golü geldi. Abdullah Otayf'ın asistinde Al-Dawsari takımını öne geçiren golü attı.

Mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

ESSAM AL HADARY TARİHE GEÇTİ

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası A Grubu'nda Suudi Arabistan ile Mısır mücadelesinde Mısır'ın kalesini koruyan 45 yaşındaki El Hadary 'Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu' oldu.

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