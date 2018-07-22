Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da transfer
Sakarya temsilcisi, 25 yaşındaki basketbolcu Uğur Dokuyan'ı kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen Uğur Dokuyan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşında ve 1,97 metre boyundaki Uğur Dokuyan'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Uğur Dokuyan, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla çıktığı 42 maçta 4,5 sayı, 2 asist, 2,3 ribaunt ortalamaları ile oynadı.
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