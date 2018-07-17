Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a isim sponsoru

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı seçilen Akgün Altuğ, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı'nı Adil Köseoğlu'na devretti. ADATIP Hastanesi'nin de takıma isim sponsoru olduğu açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda kentte basketbol anlamında ciddi gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Basketbol takımının kısa süre önce kurulmasına rağmen çok büyük atılım yapıp Süper Lig'e çıktığını belirten Toçoğlu, "Takımımız ilk senesinde play-off oynadı ve bu yıl Avrupa'da oynamaya hak kazandı. Bu süre içerisinde kulübümüzde emeği geçen oyuncularımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Takımın, Selçuk Ernak'ın önderliğinde çok uyumlu, disiplinli bir profil çizerek adını duyurduğunu ifade eden Toçoğlu, kulüplerin iyi bir yönetimle başarıya ulaşabileceğini aktardı.

Basketbol takımına, kurulduğundan beri Akgün Altuğ ve iş adamlarının ciddi emek harcadığını vurgulayan Toçoğlu, "Hepsine teşekkür ediyoruz. Önümüzde ciddi bir süreç var. Kulübümüzün yeni başkanı Adil Köseoğlu olacak. Bir diğer önemli konu ise ADATIP Hastanesi basketbol takımımıza isim sponsoru oldu. Sakarya'da bu manada çok ciddi destekler bulamıyoruz. İşin başından bu yana Orhan Kocabıyık hem futbola hem de basketbola önemli katkılar sundu. Bugün de olduğu gibi her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Biz çok değerli bir hoca ile çalışıyoruz. İnşallah yeni sezonda daha nice büyük hedeflere birlikte ulaşırız." diye konuştu.



ERNAK: "EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"



Başantrenör Selçuk Ernak ise zor fakat başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Avrupa'da çok ciddi bir yarışmanın içinde olacakları için işlerinin zor olduğunu, bunun için daha çok desteğe ihtiyaç duyduklarını aktaran Ernak, şunları söyledi:

"Biz yeni yönetimin heyecanını gördükçe kendimizi başarılı olmaya borçlu ve mecbur hissediyoruz. Takımımızı daha oluşturmadık ama çok uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. Kendi yönetim kurulumuza da bir teşekkür borcumuz var. Ancak Zeki Toçoğlu bu kulübün babası olmuştur, elimizi hiç bırakmamıştır. Aynı şekilde Orhan Kocabıyık her zor günümüzde bizlere yardımcı olmuştur. Bu sene de ülkemizin geçtiği zor ekonomik sınavda kulübümüzü kucaklayarak bize çok büyük bir yardımı dokunmuştur. Umarım kendi ismimizi temsil ettiğimiz kadar onu ve firmasını da en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Kulüp başkanlığı görevini Adil Köseoğlu'na devreden SATSO Başkanı Akgün Altuğ da şunları kaydetti:

"2013 yılında yola çıktık. Türkiye’de görülmemiş bir başarı seviyesiyle 5. yılımızda Süper Lig’de oynamaya hak kazandık. Ben bu süreçte basketbola destek sunan Başkanımız Zeki Toçoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. SATSO Başkanlığım dolayısıyla takımımızla birebir ilgilenmem mümkün olmuyor. Görevi Adil Köseoğlu'na devrediyorum. Basketbolun içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Toplantıda, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, ADATIP Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Öner, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları da yer aldı.

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