Şahin Ateşdağlı: "Garantilemek yetmez, kupayı istiyoruz!"
Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) play-off finaline kalarak Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başantrenörü Şahin Ateşdağlı, final maçını kazanmak ve Denizli'ye şampiyonluk kupasıyla dönmek istediklerini kaydetti.
Merkezefendi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in TB2L play-off yarı finalinde Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik'i 3-1 geçerek Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne çıkmayı garantilediği hatırlatıldı.
Ligde normal sezonu namağlup tamamlayan Denizli Basket'in, play-off finalinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile 13 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacağı belirtilen açıklamada, takım başantrenörü Şahin Ateşdağlı'nın görüşlerine yer verildi.
Başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını, final karşılaşması için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Ateşdağlı, normal sezonda gösterdikleri performansı play-off etabına da taşıyarak koydukları hedefe ulaştıklarını kaydetti.
Ateşdağlı, şu ifadeleri kullandı:
"Takım olarak bu başarıyı kupa ile ödüllendirmek istiyoruz. Pazartesi günü oynayacağımız final maçına bütün taraftarlarımızı ve basketbolseverleri davet ediyorum. Final maçını kazanarak Denizli'ye şampiyonluk kupasıyla dönmek istiyoruz. Sezon boyunca bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte bir bütün olarak Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldik."
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