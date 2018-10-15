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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
15.10.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Rüzgar sörfüne Çağla Kubat damgası

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Rüzgar sörfüne Çağla Kubat damgası

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra rüzgar sörfünde ülkemizi Uluslararası alanda başarıyla temsil eden eski Türkiye güzeli Çağla Kubat, hem kendisi hem de kendi adını taşıyan kulübünde yetiştirdiği sporcularla Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu.

Kubat, Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Şampiyonası’nda kariyerinde 10’uncu kez şampiyon olurken, Çeşme Alaçatı’da kurduğu Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü’nde yetiştirdiği genç sporcular da şampiyonluklara ambargo koydu. Şampiyonada 6 kategorinin birincisi Çağla Kubat ve sporcuları oldu.

İstanbul Büyükçekmece’deki organizasyonda Çağla Kubat, kadınlarda 10’uncu kez şampiyonluğa ulaştı. U20 erkeklerde Kubat’ın kulübünden Ali Maga, U17 erkeklerde Sarp Önkahraman, U17 kızlar ve U15 junior kızlarda Elif Ercan, U15 junior erkeklerde Berke Özay şampiyonluğu kimseye bırakmadı.

Ali Maga, büyük erkeklerde ikinci sırayı elde etti. U15 junior kızlarda ilk 3, U17 kızlarda ise ilk 4, Çağla Kubat’ın sporcularından oluştu. U17 erkeklerde ilk 4’ün 3’ü, U15’te de ilk 3’ün 2’si yine Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü’nden çıktı.

BÜYÜK GURUR YAŞADI

Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Şampiyonası’nda madalya ve kupalara ambargo koyan Çağla Kubat, kendi başarısından çok sporcularının elde ettiği derecelere sevindiğini söyledi.

Başarılı sporcu, "Ben 10’inci kez Türkiye şampiyonu oldum ve kulüp sporcularım 6 kategoride şampiyonluk aldılar. Kendi sonucumdan çok 11-18 yaş grubu sporcularımın başarısı ile gururlandım. Sporcularımızı ülkemizi dünya denizlerinde temsil etmek için hazırlamaya devam edeceğiz. Spor ile çocuklarımızın hayatına kalite katmak ve Türkiye’yi yıllardır süren temsilimde başka bir boyutu yaşamaktan çok mutluyum" dedi.

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