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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Diğer Rüyasında görerek başladı, Türkiye şampiyonu oldu
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04.03.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Rüyasında görerek başladı, Türkiye şampiyonu oldu

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Katıldığı bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Kick Boks Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül (29), ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşecek dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde çıkacağı ringde zorlu rakipleri ile dövüşecek.

 Sıkı bir antrenman programı uygulayan Sabriye Şengül, şampiyonada altın kemeri kazanmayı hedefliyor. Gördüğü bir rüya üzerine başladığı kick boks sporunda 6 ayda Türkiye Şampiyonluğu elde etmeyi başaran Şengül, “Hedefim, dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Bellator’da altın kemerin sahibi olmak” dedi.

Katıldığı bir televizyon yarışması ile ünlenen Trabzonlu Kick Boks Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, hedefinin 58 kiloda mücadele edeceği Bellator’da altın kemer olduğunu söyledi. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Bellator’da 58 kiloda mücadele edecek ve ilk maçına 6 Nisan’da Macaristan’da çıkacak olan kick bokscu Sabriye Şengül, çok iyi bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüğünü, hedefinin altın kemer olduğunu söyledi.

‘RÜYADA GÖRDÜM, BOKSA BAŞLADIM’
Gördüğü rüya üzerine boks yaşantısının başladığını belirten Şengül, “Önceden okul takımında hentbol oynuyordum. Sürekli faul yaptığım için hocam bana ‘bu işi bırak, git boks yap’ demişti. O gece rüyamda boks yaptığımı gördüm. Ertesi gün kayıt oldum ve boksa başladım. 6 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında milli takıma yükseldim ve boks hayatım böyle başladı” dedi.

‘HEDEFİM BELLATOR’DA ALTIN KEMER’
Hedefinin Bellator’da altın kemer olduğunu anlatan Şengül, “Benim için en önemlisi Bellator. İlk maçıma 6 Nisan’da Macaristan’da çıkacağım. Bunun için çok çalışıyorum ve çok heyecanlıyım. Bellator’da dövüşeceğim için de çok mutluyum. Türkiye’den burada dövüşecek ilk kadın boksör olacağım. Hedefim Bellator’un altın kemerine sahip olmak. Tabi bu bir anda da olmuyor. Maçlar kazanmak gerekiyor. Bunun için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

‘KADINLARA BOKSU TAVSİYE EDİYORUM’
Kadınları da boks yapmaya davet eden Sabriye Şengül, “Kadınlara hem spor yapmaları, hem kendini savunmaları, aynı zamanda da daha fit olmaları için boks yapmalarını tavsiye ediyorum. Dövüş sporunun hangi dalını yaparsa yapsın insanın kendine daha çok güveni oluyor. Ayaklarını yere daha sağlam basıyor. Her kadının yapmasını isterim. Önceden Türk akdınlarının boksa ilgisi yoktu ama benden sonra daha farklı bakmaya başladılar. Benden ders almak isteyenler de oluyor. İlginin arttığını görüyorum” diye konuştu. Kick bokscu Sabriye Şengül, kendisine destek verenlere de teşekkür ederek, bu desteği sürdürmelerini de istedi.

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