Rusya'ya 3-0 kaybettik
Japonya'da devam eden 2018 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takım, 2. tur F Grubu ilk maçında Rusya'ya 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osaka kentindeki Belediye Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelede milli takım, Rusya'ya 25-15, 25-17 ve 25-16'lık set sonuçlarıyla 3-0 kaybetti.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.25'te ABD ile karşılaşacak.
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