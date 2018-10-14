Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bir oyuncu aday kadrodan çıkarıldı
Rusya Türkiye maçı ile 1923 yılından 564. maçına çıkacak. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçında galibiyete odaklanacak olan A Milli Takımımız, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde liderlik koltuğundaki yerini alacak. Mircea Lucescu'nun idaresindeki takımda, genç isimler ağırlık olacak. Peki, Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinde merak edilen bazı detaylar
A Milli Futbol takımımızın galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak Rusya maçı için hazırlıklar devam ediyor. Genç isimleriden oluşan aday kadro içerisinden en uyumlu ilk 11'i sahaya sürecek olan Teknik Direktör Mircea Lucescu, maç saatine kadar kadro hakkında herhangi bir bilgi vermeyeceğini açıkladı. Rusya'ya karşı ilk maçını 2-1 mağlup tamamlayan Türkiye, rövanş niteliğinde oynanacak ikinci mücadelede bu mağlubiyeti tölere etmeye gayret gösterecek. Peki, Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
RUSYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup mücadelesi kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Rusya'ya konuk oluyor. 14 Ekim Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ADAY KADRODA KİMLER VAR?
İrfan Can Kahveci'nin sakatlanması dolayısıyla kadrodan çıkarıldığı aday kadrodaki oyuncular şu şekilde;
Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
LUCESCU'DAN KADRO AÇIKLAMASI
A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi’nde bugün TSİ 19:00’da Rusya ile oynayacağı mücadele öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolculardan Sinan Bolat açıklamalarda bulundu.
Rusya’nın Soçi kentindeki Adler Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, karşılaşmaya nasıl bir sistemle çıkacağı sorulması üzerine, "Reçete olsa bile ben burada söylemem. Aynı tip oynayan iki takımla maç yaptık İsveç ve Rusya. Bunun reçetesi olsa bile söylenmez. Kimin de nerede nasıl oynayacağını maç saatine kadar söylemeyeceğim" dedi.
564. KARŞILAŞMA
A Milli Futbol Takımı, Rusya ile bugün deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü hafta maçıyla 564. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 268'i özel 563 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 241'i deplasmanda, 242'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 816 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 563 karşılaşmanın 483'ünü Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 563 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 15. KARŞILAŞMA
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 15. maçına Rusya karşısında çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.
Lucescu yönetiminde oynadığı 6'sı resmi, 8'i özel 14 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 22 gol gördü.
2018'DEKİ ÜÇÜNCÜ RESMİ MAÇ
Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki üçüncü resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 2 resmi maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Türkiye, kalesinde de 4 gol gördü.
2018 yılında oynadığı maçlarda toplam 12 gol atan milliler, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi.
Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Milliler, Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından ise golsüz beraberlikle ayrıldı.
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