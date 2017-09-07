Rusya Büyük Britanya'ya fark attı

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Aleksandar Milojevic (Makedonya), Ferdinand Pascual (Filipinler)
Rusya: Khvostov 5, Shved 30, Kurbanov 6, Vorontsevich 11, Mozgov 11, Dmitrii Kulagin, Antonov, Fridzon 14, Zubkov 5
Büyük Britanya: Okereafor 5, Johnson 7, Murray 10, Olaseni 19, Clark 21, Nelson 4, Achara, Boateng 2, Mockford 2
1. Periyot: 23-16
Devre: 43-31
3. Periyot: 61-54
Rusya, D Grubu'nu 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle tamamlarken, Büyük Britanya ise maç kazanamadan grup etabını son sırada bitirdi.
Karşılaşmanın ilk bölümünde Rusya'nın Mozgov ve Shved ile bulduğu sayılara Büyük Britanya, Clark ile karşılık verirken, 3. dakika 5-5 geçildi. Fridzon ve Vorontsevich'in 3 sayılık basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Rusya, 9. dakikada 10 sayılık (23-13) farka ulaştı ve ilk periyodu da 23-16 önde geçti.
Rusya ikinci çeyrek oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. İyi savunma yapan Rusya, rakibinin düşük bir yüzdeyle oynamasını sağlarken, Mozgov, Zubkov, Sheved ve Vorontsevich'in sayılarıyla 19. dakikada farkı 14 sayıya (43-29) çıkarıp, devreyi de 43-31 önde kapattı.
İkinci yarıda daha skorer bir oyun ortaya koyan Büyük Britanya, Olaseni ve Clark ile basketler bularak 16. dakikada farkı 3 sayıya (54-51) kadar indirdi. Mozgov'un kazandırdığı sayılarla son bölümde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Rusya, son çeyreğe 61-54 avantajlı girdi.
Büyük Britanya, son periyotta savunmasını sertleştirip, Olaseni ve Clark'la sayılar kazanarak 36. dakikada farkı bu kez 1 sayıya (68-67) düşürdü. Shved'in üst üste basketleriyle yeniden oyuna ağırlığını koyan Rusya, son bölümde farkı yeniden açtı ve maçtan 82-70 galip ayrıldı.