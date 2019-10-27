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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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27.10.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geçti

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Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geçti

Houston Rockets'ın yıldızı Russell Westbrook, New Orleans Pelicans'ı 126-123 yendikleri maçta Magic Johnson'ı geride bırakarak Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla "triple-double" yapan oyuncuları sıralamasında ikinciliği tek başına ele geçirdi.

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Rockets, sahasında Pelicans'ı 126-123 mağlup etti ve ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Rockets'ta Westbrook, 28 sayı, 10 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaparak kariyerinde 139. kez bu istatistiğe ulaştı. Böylece Westbrook, NBA'de en fazla "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'ı geride bıraktı. Kariyerinde 181 "triple-double" yapan Oscar Robertson, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

James Harden'ın Rockets adına 29 sayı attığı maçta Pelicans'ın en skorer ismi ise 35 sayıyla Brandon Ingram oldu.

- Ersan İlyasova'nın 11 sayısı yetmedi

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat'e uzatma periyodu sonucu 131-126 yenildi.

İkide iki yapan Heat'te Goran Dragic 25, Bam Adebayo 19 sayı kaydetti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 17 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton'ın 25 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Ersan İlyasova ise 20 dakika 28 saniye süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 126-131 (Uzatmada)
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117
New York Knicks-Boston Celtics: 95-118
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-99
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 84-108
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 110-99
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 126-123
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 124-122
Utah Jazz-Sacramento Kings: 113-81
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 130-122

Russell Westbrook, Magic Johnsonı geçti

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