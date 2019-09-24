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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
24.09.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Royal Youth’un Dünya Kupası yolculuğu başlıyor

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Royal Youth’un Dünya Kupası yolculuğu başlıyor

2019 Türkiye Büyük Finali Şampiyonu unvanıyla Berlin’de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası ön elemelerinde ülkemizi temsil edecek Royal Youth ’un rakipleri belli oldu. Çekilen kura ile D grubuna yerleşen Royal Youth, bir üst tur için Kore ve Brezilya temsilcileriyle mücadele edecek.

Dünya Kupası’nda bu sene şampiyon, Sihirdar Kupası’nı Louis Vuitton tasarım imzalı kutuyla kaldıracak! Hayata geçirilen yeni iş birliğiyle Louis Vuitton, 2019 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon takıma verilecek olan Sihirdar Kupası için özel bir Kupa Taşıma Kutusu tasarlıyor.

Bu yıl Berlin’de gerçekleşecek League of Legends Dünya Şampiyonası 2 Ekim tarihinde başlıyor. Temsilcimiz Royal Youth ön eleme aşamasından başlayarak dünyanın en iyi 16 takımından biri olmak için mücadele edecek. Dün saat 17.00'da gerçekleşen kura çekiminde rakipleri belli olan Royal Youth, Dünya Şampiyonası ön elemeleri D grubunda, Kore’de sezonu 3. sırada tamamlayan DAMWON Gaming ve Brezilya şampiyonu Flamengo eSports ile bir sonraki aşama için mücadele edecek.

Birinci Hedef Grubu İlk İki Sırada Tamamlamak

Bu aşamada ilk hedef grubu ilk iki sırada tamamlayarak grup aşamasına kalmak. Her grubun birincisi, grup ikincisi olan takımlarla eşleştirilecek ve bu maçlar, ön eleme aşamasından çıkacak 4 takımı belirleyecek.

Berlin'de tamamlanacak ön eleme ve grup aşamalarından sonra turnuva ikinci durağı olan Madrid'e devam edecek, burada gerçekleşecek eleme aşamasının ardınan iki takım şampiyonluk mücadelesi için Paris'in yolunu tutacak. 10 Kasım'da AccorHotels Arena'da yapılacak olan finalle birlikte “Sihirdar Kupası” sahibine kavuşacak. Bütün maçlar Youtube ve Twitch hesaplarımızdan canlı olarak izleyicilerle buluşturulacak.

Royal Youth’un Dünya Kupası yolculuğu başlıyor

Louis Vuitton ve Riot Games’ten Dünya Şampiyonası sürprizi!

Esporun en prestijli ödülü olarak görülen Sihirdar Kupası için Louis Vuitton ve Riot Games anlamlı bir işbirliğine imza attı. Louis Vuitton, Riot Games ile birlikte çalışarak 2019 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon takıma verilecek olan Sihirdar Kupası için; kupa içine yerleşecek şekilde, özel bir Kupa Taşıma Kutusu tasarlayacak.

Bir espor şampiyonası için ilk kez tasarlanacak söz konusu kutu, hem geleneksel Louis Vuitton ustalığını hem de League of Legends evreninden esinlenen, çağdaş ve teknolojik unsurları içerecek. Louis Vuitton daha önce global anlamda pek çok büyük organizasyon özelinde de benzer kutular tasarlamıştı.

Dünya Şampiyonası için Louis Vuitton ve Riot Games, diğer League of Legends dijital içeriklerinin yanı sıra Louis Vuitton’un kadın koleksiyonlarının sanat direktörü Nicolas Ghesquiere tarafından tasarlanan özgün şampiyon kostümlerini ve kapsül koleksiyonunu da duyuracak.

“Louis Vuitton'un resmi partnerimiz olmasından gurur duyuyoruz”

Riot'un Küresel Espor Partnerlikleri Lideri Naz Aletaha, konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

“En seçkin League of Legends etkinliğimizin görünüşünü, hissiyatını ve prestijini etkileyecek tasarımlarla aramıza katılan Louis Vuitton'un resmi partnerimiz olmasından gurur duyuyoruz. Bu, Riot Games'in ve League of Legends'ın son dokuz espor sezonu boyunca sektör üstünde bıraktığı etkiyi kanıtlayan tarihi bir ortaklık. LV markasının sporumuza dahil oluşunu kutluyor ve gelecek aylarda gerçekleştireceğimiz çalışmaların tümünü açıklamayı dört gözle bekliyoruz. 10 Kasım'da Paris'te dünya şampiyonlarının alacağı Sihirdar Kupası'nın taşınacağı kutu, bunlardan sadece biri” dedi.

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