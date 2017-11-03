Royal Antwerp’li Joel Lobanzo kalbine yenildi

KULÜBÜN internet sayfasında, 17 yaşındaki Joel Lobanzo’nun ölümüyle ilgili yayınlanan yazıda, genç futbolcunun ailesine başsağlığı mesajı yer alırken, antrenmanda yere yığılan futbolcunun çok kısa sürede hastaneye kaldırıldığı, doktorların hızlı bir şekilde gerekli müdahalelerde bulundukları ancak her şeye rağmen kalbine yenik düştüğü bildirildi.
Trajik olay sonrası sahada bulunan diğer futbolcularla eğitmenlere psikolojik destek verildiği de ifade edilirken, kulüp olarak yas tuttukları belirtildi ve talihsiz Joel Lobanzo’nun ailesinin rahatsız edilmemesi üzerine çağrıda bulunuldu.
Sosyal paylaşım sitesinde son olarak 29 Ekim’de paylaşım yapan Joel Lobanzo, son paylaşımında bir maçta çekilmiş fotoğrafına yer vererek, “Her şampiyon bir zamanlar vazgeçmeyi reddeden bir rakipti” mesajını bırakmış.