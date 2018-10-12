Rotterdam yeni başkonsolosu Aytaç Yılmaz'a anlamlı ziyaret
Hollanda Beşiktaşlılar Derneği görevine yakın bir zamanda başlayan Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'a tanışma ve hoş geldin ziyaretinde bulundular.
Dernek başkanı Aykut Torunoğulları ,As başkan ve Hukuk danışmanı Gökhan Sarıer ,Denetleme ve Disiplin kurulu başkanı İbrahim Atilla,
Yönetim kurulu üyeleri Vahiddin Acıöz ve Cemalletin İçin ile bareber gerçekleştirilen ziyarette Başkan Aykut Torunoğulları Başkonsolos Aytaç Yılmaz'a
Derneğin sosyal çalışmaları,faaliyetleri ve aktiviteleri ile ilgili bilgi verdi. ve çalışmaların belirtildiği dernek dergisini sundular.
Amaçlarının Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızı din,dil,ırk ayrımı olmadan Beşiktaş bayrağı altında bir araya getirmek ve birlik ve beraberliği güçlü bir şekilde sağlamak olduğunu söyleyen Torunoğulları vatandaşlarımızın bu ülkeye entegre olmasında ve iki ülke insanları arasında en sağlıklı uyum içinde ellerinden geleni yaptıklarını ve her zaman ülkemizin ve ülkemizi temsil eden makamların emrinde olduklarını belirttiler.
Başkonsolos Aytaç Yılmaz'da kendisinin koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu ve ziyareti daha bir anlamlı bulduğunu geçmişte profesyonel basketbol oynadığını spora ve sporcuya çok önem verdiğini belirterek bu ziyaretlerinden dolayı Beşiktaşlılar derneğine çok Teşekkür ettiğini belirttiler.
Daha sonra Dernek başkanı Aykut Torunoğulları ve yönetim kuruluRotterdam Başkonsolusu Aytaç Yılmaz'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması,rozeti ve çeşitli hediyeler verdiler. Dernek başkanı Aykut Torunoğulları ayrıca kendisinin kaleme almış olduğu Karmakarışık ve Bakış Arası kitaplarını Başkonsolosa imzalı olarak hediye ettiler.
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