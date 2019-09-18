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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.09.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Roma Medipol Başakşehir Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Roma Medipol Başakşehir Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, ilk grup maçında Seri A ekibi Roma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Roma Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, İtalya ekibi Roma'nın konuğu olacak. İlk grup maçında deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Medipol Başakşehir'de hedef üç puan. İşte, Roma Medipol Başakşehir Avrupa Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında, 19 Eylül Perşembe akşamı İtalya'da Roma ile karşı karşıya gelecek. Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Roma'da Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek...

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ELENMİŞTİ

Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.

Medipol Başakşehir, Roma mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 3. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos'a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayacak.

SKERTEL FORMA GİYEMEYECEK

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu, İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için Roma karşısında kadroda bulunamayacak.

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