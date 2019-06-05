Roland Garros: Roger Federer - Rafael Nadal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 8. gününde tek erkeklerde Nadal ve Federer ile tek kadınlarda Stephens tur atladı. Şimdi gözler Roger Federer - Rafael Nadal maçının tarihinde. Peki, Roger Federer - Rafael Nadal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roger Federer, çeyrek final turunda karşılaştığı Stanislas Wawrinka'yı 7-6, 4-6, 7-6 ve 6-4 'lük setlerle yenerek 4 yıl sonra geldiği Roland Garros'ta yarı finale yükselmişti. Rafael Nadal ise çeyrek finalde Kei Nishikori'yi 6-1, 6-1, 6-3 yenerek yarı finale yükseldi. Rakiplerine karşı üstünlük sağlayan ikili yarı finalde mücadele edecek.
2019 Fransa Açık yarı finali, bir tenis klasiği haline gelen Roger Federer - Rafael Nadal rekabetine sahne olacak. 7 Haziran Cuma günü TSİ 14:00'te başlayacak olan karşılaşma Eurosport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Federer ve Nadal ikilisi, kariyerlerinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Nadal'ın birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 23-15 üstünlüğü bulunsa da ikili arasındaki son 5 karşılaşma, Federer'in galibiyetiyle sonuçlandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle