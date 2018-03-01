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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Rockets'ın durmaya niyeti yok!
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Basketbol
aa-spor
01.03.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Rockets'ın durmaya niyeti yok!

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 105-92 yenen Houston Rockets, üst üste 14. galibiyetini elde etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, Los Angeles Clippers deplasmanından 105-92 galip ayrıldı.
Rockets'ı galibiyete, 25 sayı, 7 asistle oynayan James Harden, 22 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 22 sayı kaydeden Eric Gordon taşıdı.
Clippers'ta Tobias Harris 24, Montrezl Harrell 22, Milos Teodosic ve Lou Williams 13'er sayıyla mücadele etti.

PELİCANS'I DAVİS SÜRÜKLÜYOR

Ligin son haftalardaki formda ekiplerinden New Orleans Pelicans, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 121-116 yenerek galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkardı.
Pelicans'ta Anthony Davis 26 sayı, 15 ribaunt, Rajon Rondo da 13 sayı, 12 asist, 8 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 25 sayı kaydetti.
Spurs cephesinde Rudy Gay'in 19 sayı, 5 ribaunt, 3 blok, Dejounte Murray'nin 18 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Emanuel Ginobili'nin 17 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Pelicans'ın all-star forveti Davis, şubat ayında çıktığı 11 maçta 35 sayı, 13 ribaunt, 2,5 top çalma ve 2,2 blok ortalamalarını yakaladı.
Davis böylece, son 40 sezondur bir ayı 35 sayı ve 10 ribaunt ortalamalarıyla tamamlayan iki oyuncudan biri oldu. Bunu başaran diğer isim Moses Malone'du.

RAPTORS HIZ KESMİYOR

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, konuk olduğu Orlando Magic'i 117-104 mağlup ederek son 10 maçında 9. galibiyetini aldı.
Raptors'ta 21 sayı atan DeMar DeRozan, 17 sayı, 11 asist, 7 ribauntla "double double" yapan Kyle Lowry ve 13 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blok üreten Jakob Poeltl, galibiyetin mimarları oldu.

Magic'te Evan Fournier ve Mario Hezonja 17'şer sayı kaydetti. Aaron Gordon 11 sayı, 10 ribaunt, Nikola Vucevic ise 14 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.
NBA'e 4 maçla devam edilecek.

- SONUÇLAR

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 110-87
Orlando Magic-Toronto Raptors: 104-117
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 107-102
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 134-106
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 102-110
Washington Wizards-Golden State Warriors: 101-109
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 110-111 (uzatmada)
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 116-121
Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 92-105

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