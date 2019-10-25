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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Spor Arena
25.10.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Rizespor - Ankaragücü: 2-0

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Rizespor - Ankaragücü: 2-0

Süper Lig'in 9. haftası Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü mücadelesi ile başladı. Mücadeleyi 2-0 Çaykur Rizespor kazandı. Karadeniz temsilcisi 6 maç sonra kazandı. Ev sahibi ekip üstün oynadığı mücadeleyi 3 puanla taçlandırdı. İsmail Kartal'ın takımında golleri 28. dakikada Samudio ve 60'ta Boldrin kaydetti. Rizespor 11 puana yükselirken Ankara temsilcisi 9 puanda kaldı. Rizespor bir sonraki maçını Galatasaray deplasmanında oynayacak. Başkent ekibi ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Koray Gençerler , Serkan Ok , Yusuf Bozdoğan

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Talbi , Abarhoun , Moroziuk , Melnjak , Attamah , Vetrih , Abdullah (Dk. 29 Diomande ), Boldrin (Dk. 86 De Pauw), Samudio (Dk. 78 Umar ), Oğulcan

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan - Kulusic , Pazdan , Kitsiou (Dk. 90 Ahmet Can), Alihan , Faty , Pinto (Dk. 86 Alper ), Hasan (Dk. 46 Aydın ), İlhan , Mehmet , Orgill

GOLLER: Dk. 27 (P) Samudio, Dk. 60 Boldrin (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Oğulcan (Çaykur Rizespor) - Alihan, Kulusic, Kitsiou (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR

5’inci dakikada Vetrih'in hatalı pasıyla topla buluşan İlhan sol kanattan hızlı bir şekilde ceza alanına girdi. İlhan’ın ceza sahası içerisinden çektiği şutta kaleci Gökhan topu iki hamlede kontrol etti.

13’üncü dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine gönderilen topa altıpas içerisinde bekletmeden şut çeken İlhan’ın vuruşundan top az farkla direğin yanından auta çıktı.

19’uncu dakikada Boldrin’in ceza sahası içerisine havadan gönderdiği pasla sol çaprazda topla buluşan Vetrih’in şutunda kaleci Korcan topu ayaklarıyla kurtardı.

27’nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Abarhoun’un çektiği şutta kaleye doğru yönelen top Alihan’a çarparak dışarıya çıktı. Maçın hakemi VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonda topun Alihan’ın eline çarptığını tespit ederek penaltı kararı verdi. Kullanılan penaltıda Samudio topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

36’ncı dakikada Kitsiou’nu pasıyla ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Alihan’ın şutunda top yandan auta gitti.

41’inci dakikada Boldrin’in ceza sahası dışından yerden sert bir şekilde çektiği şutta kaleci Korcan son anda topu direğin dibinden kornere çeldi.

58’inci dakikada Boldrin’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kale sahası içinde topla buluşan Vetrih’in kafa şutu kaleciden döndü, ardından Samudio’nun şutu defans oyuncularına çarparak oyun alanına döndü.    

60’ıncı dakikada Attamah’ın orta alandan gönderdiği topla buluşan Boldrin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

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