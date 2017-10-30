Rıza Çalımbay, oyun taktiklerini çağdışı bulan Igor Tudor’a yanıt verdi: Antalya'da korner atamadın

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un eleştirilerine yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, “Tudor’un ne demek istediğini tam anlayamadım. Ya da anlatmak istediğini anlatamamış. Ben ve ekibim Antalyaspor’da görevliyken de aynı futbolu oynatıyorduk. Galatasaray, Antalyaspor karşısında 1 korner bile atamadı” dedi.

Çalımbay, “Bence böyle bir şey konuşmasına gerek yok. Galatasaray’dan daha iyi oynadık. Futbolcularım kapasitelerinin çok üstüne çıkarak oynadılar” ifadelerini kullandı.

‘HAZIR OLMADIĞINI BİLSEM SOSA’YI OYNATMAZDIM’

GÖREVE geldiğinde takımda birçok eksikler bulunduğunu belirten Çalımbay, “Aynı yerde 3-4 adam var. Bu oyunculardan bazıları oynamayınca morali bozuluyor. Öncelikle bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Başarı için sahada çalışacağımız çok şeyler var” diye konuştu.

Çalımbay öte yandan Radyo Spor’a yaptığı açıklamada, “Jose Sosa henüz hazır değil. Bunu bilseydim Yeni Malatya maçında oynatmazdım. Jose Sosa ve Volkan Şen hazırlık dönemi geçirmemişler. Onların hazırlanması lazım. Biz onları hazırlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

‘PROFESYONEL FUTBOLCU ÖYLE AÇIKLAMA YAPMAZ’

G.SARAY maçı sonunda, “Trabzon kümeye” tezahüratı yapan rakip taraftarlara ithafen, “Keşke her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek” diyen Uğur Demirok’un hata yaptığını belirten Çalımbay, “Uğur Demirok, kesinlikle böyle bir açıklama yapmamalıydı. Profesyonel bir sporcu böyle yapmaz. Rakip taraftar senin moralini bozmaya çalışır sen onlara cevap vermeyeceksin” dedi. Eski bir Beşiktaşlı olan Çalımbay, siyah beyazlılara karşı çıktığı maçlarda zorda kaldığını belirterek, “Beşiktaş’ı yendiğimde Beşiktaş taraftarları eleştiriyor, kaybettiğimde ise diğer taraftarlar, ‘Bilerek yenildi’ diyorlar” diye konuştu.