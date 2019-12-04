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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.12.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: “Malatyaspor bizim için dönüm maçı”

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Rıza Çalımbay: “Malatyaspor bizim için dönüm maçı”

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Bizim tek derdimiz, tek sıkıntımız, tek hedefimiz Malatya maçı. Bu bizim için hakikaten dönüm maçı. Bizim için bir final maçı. Onun için ona göre hazır gideceğiz” dedi.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

“Tek hedefimiz Malatyaspor maçı”

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kupada oynadıkları Esenler Erokspor ve Yeni Malatyaspor ile ligde hafta sonu oynayacakları maçlara ilişkin konuştu.
Çalımbay, kupa maçını bir kenara bıraktıklarını ve lige odaklandıklarını belirterek, “Bu tür kupa maçları, bir de alt ligden çıktığı zaman çok büyük saygı duymak gerekiyor. Oyun disiplininin en üst düzeyde olması gerekiyor böyle maçlarda. Biz de aynı şekilde davrandık. Oyun disiplinimizi hiç bozmadık. Hakikaten onların 3-4 tane maçını da seyretmiştik zaten, zor bir takım olduğunu da biliyorduk. İyi bir galibiyet aldık ama kolay bir galibiyet olmadı, işin gerçeği de bu. Şimdi tabii ki iyi bir avantajımız var bunu inşallah ayın 18’inde oynayacağımız rövanş maçıyla bu avantajımızı koruyup iyi bir şekilde turu geçmek istiyoruz. Onun için onu bir kenara attık. Şu andaki bizim tek hedefimiz Malatyaspor maçı. Malatya maçına bakıyoruz. Çünkü Malatya maçı bizim için final gibi bir maç. Bizim mutlaka oradan çok iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor” dedi.

“Her şeye hazırız”

Malatya maçının kolay geçmeyeceğini belirten Çalımbay, “Sıkıntılarımız yok mu? Var. Mert Hakan’ın bir sakatlığı var. Yatabare oynamıyor, cezalı. Onun için kupa maçındaki 1-2 arkadaşımızın daha sakatlık durumu var. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Tabii ki bunlar mazeret değil. Bizim mutlaka oradan puan veya puanlarla dönmemiz gerekiyor. Kolay bir maç değil. İyi bir takım karşı oynuyoruz onun da farkındayız. Her şeye hazırız. İnşallah ligi, özellikle ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız, şu andaki düşüncemiz o” ifadesini kullandı.

“Bazıları istediğimiz gibi değil”

Kupa maçında yedeklere şans verilmesi ve oyuncuların performanslarının sorulması üzerine Çalımbay, "Tabii ki bazıları istediğimiz gibi değil. Normal yani. Uzun süre maç oynayamadıkları için istedikleri performansı zaman zaman sergileyemeyebilirler ama yine de şu var; bütün gayretlerini gösterdiler. Her şeyi yapmak için gösterdiler. Esas orada Caner ve Fatih çok çok önemliydi. Onlar biliyorsunuz sürekli oynayan arkadaşlarımız. O gün de onları oynatmak zorunda kaldık mecburen. Çok iyi oynadılar, Mustapha Yatabare de öyle. Sonradan giren arkadaşlar da öyle. Fernando da aynı durumda. Bizde çok geniş bir kadro olmadığı için mecburen tam oynamayan arkadaşları oynatmak şansımız olmuyor. O yüzden biz de diğer arkadaşlarımızı oynattık. Gerçekten çok iyi, çok başarılı oynadılar” cevabını verdi.

“Bizim için bir final maçı”

Çalımbay son olarak Malatya maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Bizim tek derdimiz, tek sıkıntımız, tek hedefimiz Malatya maçı. Bu bizim için hakikaten dönüm maçı. Bizim için bir final maçı. Onun için ona göre hazır gideceğiz. Tabii ki burada kopukluk oluyor, takımın yarısı maça gidiyor, yarısı burada kalıyor. Antrenmanlarda bir kopukluk oldu ama bugünden itibaren 3 günümüzü çok iyi şekilde değerlendirip maça yüzde yüz hazır bir vaziyette gideceğiz” diye konuştu.

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