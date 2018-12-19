Riot Games’ten K-Pop dünyasına hızlı giriş
Riot Games, görsel şovları ve müzikleriyle son yıllarda yükselen bir trend haline gelen K-Pop dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
Şirketin, League of Legends oyun karakterlerinden esinlenerek oluşturduğu sanal müzik grubu K/DA, “POP/STARS” şarkısıyla Google Play Top Songs’da ve iTunes K-Pop listesinde ilk sıraya yerleşti. iTunes’un bütün Pop şarkıları listesinde 2 numaraya ulaşan şarkı, toplamda 242.8 milyon dinlenme ve izlenme rakamına ulaştı.
Etkileyici görselliği, renkli ve alışılmışın dışında çekilen klipleriyle dikkat çeken K-Pop (Korean Pop) tarzı müzikler, gençler arasındaki yükselişini gün geçtikçe arttırıyor. Özellikle Güney Kore’de oldukça popüler olan K–Pop, Türkiye de dahil olmak üzere pek çok dünya ülkesinde büyük hayran kitlelerini peşinden sürüklüyor. Görsel şovları ve hareketli ritmleriyle dinleyicilerine keyifli anlar yaşatan K–Pop, yeni neslin müziği olarak adlandırılıyor.
Hayata geçirdiği devasa turnuvalarla milyonlarca genç tarafından takip edilen Riot Games, League of Legends oyunundaki karakterlerin popstar temalı kostümlerinden yola çıkarak oluşturduğu K/DA müzik grubuyla, K-Pop furyasına katıldı.
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