Riot Games yeni müzik topluluğu True Damage’ı duyurdu

Kendilerine has müzik ve moda tarzlarına sahip sanatçıların bir araya gelerek oluşturduğu müzik grubu True Damage, 10 Kasım'da gerçekleşecek League of Legends Dünya Şampiyonası Finali'nde Becky G, Keke Palmer, (G)I-DLE'dan Soyeon, Duckwrth ve Thutmose'un canlı performansıyla hayat bularak, oyuncuların beğenisine sunulacak.

True Damage sanal müzik grubu, League of Legends'ın (LoL) Qiyana, Senna, Akali, Ekko ve Yasuo adlı şampiyonlarından oluşuyor. Grubunun üyeleri olan şampiyonlara, ünlü sanatçılar Becky G, Keke Palmer, (G)I-DLE'dan Soyeon, Duckwrth ve Thutmose hayat vererek, 10 Kasım’daki League of Legends Dünya Şampiyonası Finali'nde GIANTS parçasını seslendirecekler. True Damage, Fransa'nın Paris şehrinde bulunan AccorHotels Arena'da gerçekleştirilecek Dünya Finali açılış töreninde, saat 15.00'da izleyicilerle buluşacak. Şampiyonların kostümleri ise aynı gün satışa çıkacak.

Louis Vuitton imzalı tasarım

Şampiyon kostümlerinin Prestij Serisi adlı özel versiyonları, Louis Vuitton Kadın Koleksiyonu Sanat Direktörü Nicolas Ghesquière tarafından tasarlanacak. True Damage'ın iki üyesi Qiyana ve Senna için özel olarak tasarlanacak kostümlerden Qiyana'nın Prestij Serisi, 10 Kasım’da satışa çıkacak ve sadece 2019 Dünya Şampiyonası'nın oyun içi etkinliğine katılarak, 25 Kasım saat 21.00'a kadar alınabilecek. Senna'nın Prestij Serisi Louis Vuitton Kostümü ise 2020'nin başlarında oyuncuların beğenisine sunulacak.

“Hiçbirimiz bu oyunun bir kültür fenomeni haline geleceğini tahmin edemezdik”

League of Legends'ın Baş Yapımcısı Jessica Nam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “League of Legends on yıl önce duyurulduğunda, hiçbirimiz oyunun bir kültür fenomeni haline geleceğini tahmin edemezdik. Artık oyunların popüler kültürün merkezinde yer aldığı apaçık ortada. League of Legends’ın bu yenilikçi ve fantastik dünyasında, böylesine harika isim ve markalarla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

League of Legends oyunu, 2009'daki çıkışından beri dünyanın en popüler bilgisayar oyunlarından biri ve esporun lideri haline geldi. Her yıl 13 bölgesel ligin en iyi League of Legends takımları Dünya Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Bu yıl Berlin'de başlayan şampiyonanın eleme aşaması Madrid'de, finaliyse 10 Kasım'da Paris'te gerçekleşecek. Geçen yılki Dünya Şampiyonası'nı toplam 99.6 milyon kişi izledi.