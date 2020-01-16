Ricardo Rodriguez kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'ye transferinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kariyeri boyunca İsviçre, Almanya ve İtalya liglerinde forma giyen Ricardo Rodriguez, sol bekte forma giyiyor. İhtiyaç halinde stoper ve sol açıkta da forma giyebilen oyuncu, sol ayağına hakim. Peki, Fenerbahçe'nin Milan'dan transferi Ricardo Rodriguez kimdir ve kaç yaşında? İşte, Ricardo Rodriguez'in oynadığı takımlar hakkında bazı bilgiler
Ricardo Rodriguez, 25 Ağustos 1992 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. Kariyerine FC Schwamendingen takımında başlayan Ricardo Rodriguez, FC Zurich takımı ile ilk profesyonel deneyimini yaşamıştır.
2010 yılına kadar FC Zurich formasını terleten oyuncu, 2012 yılında ise Wolfsburg'a 8 milyon 500 bin Euro bedelle transfer olmuştur.
Burada 5 yıl top koşturan oyuncu, 2017 yaz transfer döneminde ise Milan kadrosuna 15 milyon Euro bedelle katılmıştır.
Sol ayağına hakim olan Şili asıllı Rodriguez, 1,80 boyunda ve sol bek mevkisinde forma giymektedir.
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