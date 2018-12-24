Ribery dönüyor! İşte yeni takımı...
2004-2005 sezonunda yarım sezon Galatasaray forması giyen Bayern Münih'in Fransız yıldızı Frank Ribery için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bundan tam 13 yıl önce Galatasaray'a 1 milyon Euro'ya transfer olan Fransız yıldız, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray'la temasa geçerek, Ribery'nin devre arasında transferinin mümkün olacağı yönünde yönetime bilgi verdiği belirtiliyor.
Sarı kırmızılılar da bu fırsatı değerlendirip 35 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak. Eğer Ribery'nin, Ocak ayında kontratını fesh etme ihtimali bulunursa, Galatasaray'ın 1.5 yıllık sözleşme teklif ederek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışacağı öğrenildi.
Daha önce eski takımı hakkında olumlu mesajlar veren Ribery'nin bu teklife sıcak bakacağı tahmin ediliyor. İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon Bayern formasıyla 21 resmi maça çıkan Ribery, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
2007'de 30 milyon Euro'ya geldiği Bayern Münih'te bir dünya yıldızına dönüşen Franck Ribery, hızı, tekniği, oyun zekası ve tecrübesiyle hâlâ Galatasaray'ın iştahını kabartıyor. (Fanatik)
Ribery Bayern'in son maçında 2 gol kaydetti...
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