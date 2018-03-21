Red Bull Son Şampiyon'da finalistleri tanıyalım
Türkiye’nin en büyük Dota 2 turnuvası Red Bull Son Şampiyon’da final zamanı geldi.
25 Mart Pazar günü gerçekleşecek büyük finalde Unchained Esports ile ‘Son Şampiyon’ Team Entelechy karşı karşıya gelecek. İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek ve RedBull.com/SonSampiyon ‘dan canlı yayınlanacak final öncesi iki takımı tanıyalım.
Türkiye’nin en büyük Dota 2 turnuvası Red Bull Son Şampiyon’da büyük final Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi’ndeki büyük finalde Unchained Esports ile Team Entelechy şampiyonluk mücadelesi verecek.
Unchained Esports, 2017 Intel ESL Türkiye Şampiyonası'ndan galip çıkarak Red Bull Son Şampiyon'a direkt katılma hakkını elde etti. Geçen yılın da Son Şampiyon’u olan Team Entelechy ise kıyasıya geçen play-off heyecanında Azeri takım Cozy Boys’un da aralarında yer aldığı 8 takımın arasından sıyrılarak finale adını yazdırdı.
Team Entelechy’den Emre "klasynky" Canlı ve Kürşat "sjok" Alkan, şu ana kadar düzenlenen tüm Red Bull Son Şampiyon’larda final oynayıp kazandılar. Unvanlarını bırakmak istemeyen her iki oyuncunun ilk finali 2015’te We Make The Future takımıyla, ikinci finali ise 2016’da Team Entelechy formasıyla olmuştu.
Unchained Esports’tan Soner "PosingAsMe" Kürşat ise eski bir Team Entelechy oyuncusu. Red Bull Son Şampiyon 2017'de Team Entelechy formasıyla zafere ulaşan ‘PosingAsMe’, finalde eski takımına karşı oynayacak.
Team Entelechy’de, geçen senenin finalinde Dark Passage forması giyen Wuiter ve Kosijin de yer alıyor.
Unchained Esports ekibi de Red Bull Son Şampiyon öncesi uluslararası bir turnuva olan WESG'de Türkiye'yi temsil etti.
Red Bull Son Şampiyon’u yerinde ücretsiz izlemek isteyenler ve etkinlik günü online canlı yayını takip etmek isteyenler tüm bilgilere www.redbull.com/SonSampiyon adresinden ulaşabiliyor.
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