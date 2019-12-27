Red Bull M.E.O.‘da şampiyon belli oldu

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O., Clash Royale oyununda dünyanın en iyisini bulma yolunda sona bir adım daha yaklaştı.

14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde 4 çevrimiçi eleme olarak düzenlenen Türkiye elemelerinde finale katılmaya hak kazanan 32 oyuncu, 28 Aralık tarihindeki büyük finalde kıyasıya mücadele etti. Ünlü yayıncılar Rozetmen ve Oyun Gemisi’nin sunumlarıyla canlı yayınlanan büyük finali kazanan Tunahan “Usta” Türkoğlu, 2020 yılının Nisan ayında İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenecek ve 37 ülkenin katılacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı