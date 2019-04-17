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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
17.04.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Red Bull Flick şampiyonunu arıyor

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Red Bull Flick şampiyonunu arıyor

Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmaya hazırlanıyor.

Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike’ta 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. AOC Gaming partnerliğiyle gerçekleştirilecek Red Bull Flick’in, şehir elemeleri 20 Nisan’da başlarken çevrimiçi elemeleri ise 21 Nisan’da oyunseverleri karşı karşıya getirecek. Elemeler ve play-off turu sonunda finale kalan 8 takım Red Bull Flick’in ilk şampiyonu olmak için yarışacak. 

Türkiye’nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için yola çıktı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise şehir elemeleri, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek. Elemelerde birinci olan 32 takım çevrimiçi play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak. Rakiplerini birer birer geçen takım ise Red Bull Flick’in ilk şampiyonu olacak.

CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Flick’in şehir elemleri 20 Nisan’da Eskişehir, Adana, Denizli ve Kayseri’de başlarken 21 Nisan’da Ankara, Mersin ve İstanbul’da sürecek. Oyunseverlerin dünyasında ‘Oyun bitmesin’ diyerek devam edecek online elemeler ise 21 Nisan’da devreye girecek. Eleme etaplarından play-off turuna yükselecek 32 takım, son 8’e adını yazdırabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek. Red Bull Flick’in şampiyonu ise 8 takımın karşı karşıya geleceği, monitörlerini AOC Gaming’in sağladığı final sahnesinde belli olacak. 

 

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