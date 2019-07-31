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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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31.07.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Real Madrid'den MOSSAD resti

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Real Madridli futbolcular, MOSSAD tarafından geliştirilen yazılımı kullandığı için fitness antrenörü Vidal ile çalışmayı kabul etmedi. 200 fiziksel parametreyi ölçen ve sporcular hakkında tıbbi veriler veren programı, Tal Brown ve Eyal Akim geliştirildi.

İspanyol Real Madrid kulübü futbolcuları, İsrail İstihbarat Teşkilatı "Birim 8200"ün geliştirdiği yazılımı kullanan fitness antrenörü Javier Vidal ile çalışmayı kabul etmedi. MOSSAD'a bağlı "Birim 8200", sinyal istihbaratı topluyor, kod çözme işlemini yapıyor. Sporcuların yaralanmalara ne zaman daha duyarlı olduğunu tahmin eden program, aynı zamanda İsrail için istihbarat toplama ve şifre çözme görevleri de görüyor. Oyuncular, bilgilerinin MOSSAD'a gönderilmesinden korktu.

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VERİ TOPLAMA PANİĞİ
200 fiziksel parametreyi ölçen ve sporcular hakkında tıbbi veriler veren programı, Tal Brown ve Eyal Akim geliştirildi. İsrail'in, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayında bu casus yazılımla Suudi krallığı ve muhaliflerin telefon konuşmalarını dinlemek için hacklediği ortaya çıkmıştı.

Real Madridden MOSSAD resti

EYAL AKİM - TAL BROWN

Birim 8200'ün eski iki çalışanı Tal Brown ve Eyal Akim tarafından geliştirilen uygulama, sporcuların ne zaman sakatlanmaya yatkın olduklarını tahmin ediyor.

Javier Vidal, takımdan kovuldu.

Real Madridden MOSSAD resti

Real Madridden MOSSAD resti

Real Madridden MOSSAD resti

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