Real Madrid'de Sergio Llull şoku! Moskova'ya gitmedi...
Euroleague'de haftanın maçı "CSKA Moskova - Real Madrid" olacak ve son şampiyon Real Madrid, kritik Moskova deplasmanında Sergio Llull'den faydalanamayacak.
Konuyla ilgili görüşü sorulan başantrenör Pablo Laso şunları söyledi:
"Llull sakatlığı sebebiyle CSKA Moskova'ya karşı bizimle olamayacak. Bu bizi oldukça zorlayacak. Her maç zorlu ve Play-Off'a iyi bir yerden girmek, saha avantajını elimizde tutmak için CSKA'ya karşı avantajlı bir skor elde etmeliyiz."
"Llull yokluğunda herkes kendini bir seviye daha yukarı çıkarmaya çalışacak. Campazzo'yu 40 dakika oynaması için zorlayamayız. Causeur, Prepelic veya Rudy, ona yardımcı olacaklar. Elbette yokluğu sıkıntı ama bir oyuncunun yokluğunu diğer oyuncularla kapatabilmeliyiz."
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