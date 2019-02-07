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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
07.02.2019 - 19:50, Son Güncelleme:

Real Madrid'de Sergio Llull şoku! Moskova'ya gitmedi...

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Real Madrid'de Sergio Llull şoku! Moskova'ya gitmedi...

Euroleague'de haftanın maçı "CSKA Moskova - Real Madrid" olacak ve son şampiyon Real Madrid, kritik Moskova deplasmanında Sergio Llull'den faydalanamayacak.

Konuyla ilgili görüşü sorulan başantrenör Pablo Laso şunları söyledi:

"Llull sakatlığı sebebiyle CSKA Moskova'ya karşı bizimle olamayacak. Bu bizi oldukça zorlayacak. Her maç zorlu ve Play-Off'a iyi bir yerden girmek, saha avantajını elimizde tutmak için CSKA'ya karşı avantajlı bir skor elde etmeliyiz."

"Llull yokluğunda herkes kendini bir seviye daha yukarı çıkarmaya çalışacak. Campazzo'yu 40 dakika oynaması için zorlayamayız. Causeur, Prepelic veya Rudy, ona yardımcı olacaklar. Elbette yokluğu sıkıntı ama bir oyuncunun yokluğunu diğer oyuncularla kapatabilmeliyiz."

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