Real Madrid kolları sıvadı! 130 milyon Euro...
Önümüzdeki sezon yeni bir kadro kurmak isteyen Real Madrid, Manchester United’ın yıldızı Paul Pogba için kolları sıvadı.
Daha önce 105 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle rekor kıran Pogba’yı Manchester United’dan almak isteyen Real Madrid 130 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Pogba’nın da İspanya’da oynamaya sıcak baktığı ancak United teknik direktörü Mourinho’nun satışa sıcak bakmadığı da iddialar arasında yer alıyor.
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