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Spor Arena
Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:59,Son Güncelleme:/

Real Madrid 1-0 Atletico Madrid

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Real Madrid 1-0 Atletico Madrid

Real Madrid, La Liga'da 22. hafta maçında Atletico Madrid'i Karim Benzema'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

La Liga'da 22. hafta maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde sahneye Karim Benzema çıktı ve Real Madrid'i öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Real Madrid, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 49'a yükseldi. Atletico Madrid ise 36 puanda kaldı.

Real Madrid 1-0 Atletico Madrid

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