Real Madrid 1-0 Atletico Madrid

La Liga'da 22. hafta maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde sahneye Karim Benzema çıktı ve Real Madrid'i öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Real Madrid, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 49'a yükseldi. Atletico Madrid ise 36 puanda kaldı.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!