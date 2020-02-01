Real Madrid 1-0 Atletico Madrid
Real Madrid, La Liga'da 22. hafta maçında Atletico Madrid'i Karim Benzema'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
La Liga'da 22. hafta maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 56'yı gösterdiğinde sahneye Karim Benzema çıktı ve Real Madrid'i öne geçirdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Real Madrid, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 49'a yükseldi. Atletico Madrid ise 36 puanda kaldı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle